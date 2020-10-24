"У цей період ми не маємо впевненості щодо результатів. Ми бачили, як Лестер справді добре виступив проти Манчестер Сіті (5:2), але Лестер зіграв глибоко, контратакував і отримав три пенальті. Цей стиль також потрібен.

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Ми бачимо, що Манчестер Сіті покращується з початку сезону, але ми також. Я думаю, що ми постійно вдосконалюємося, і наші матчі показали, що з початку шляху є прогрес. Ми хочемо дати Манчестер Сіті хороший бій. Це непростий суперник, але я сподіваюся, що ми можемо створити їм більше більше проблем, ніж могли раніше", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Додамо, що матч Вест Хем – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, початок о 14:30. Команди Ярмоленка та Зінченка набрали по сім очок, але в останньої є одна гра в запасі.

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