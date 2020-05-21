toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

"Моя жена потеряла 40 кг и год не выходит на улицу": родители Рейеса не смирились с трагической гибелью футболиста

15:50 127 Читати українською
"Моя жена потеряла 40 кг и год не выходит на улицу": родители Рейеса не смирились с трагической гибелью футболиста
Рейес трагически ушел в 35

Отец Хосе Антонио Рейеса, который трагически погиб в автокатастрофе прошлого года, продолжает оплакивать сына.

"Вы даже не можете представить, как нам сложно. Мой единственный маршрут – пойти на кладбище в 9 утра и вернуться домой. Мы вообще никуда не выезжали за последний год.

Лопнуло колесо на большой скорости – стали известны основные детали гибели Рейеса

Моя жена потеряла 40 килограммов и даже не ступила ногой во двор. Со всех сторон нам напоминают о смерти сына. Об этом невозможно забыть.

После его гибели я не посмотрел ни одного футбольного матча или иного спортивного события. Я даже дерби не могу смотреть – это тот день, когда мы больше всего страдаем из-за потери сына. Его Севилья была для нас всем", – цитирует Marca отца покойной звезды, Пако.

Хосе Антонио Рейес трагически ушел из жизни 1 июня 2019-го, когда возвращался в родную Утреру. Вместе с легендой испанского футбола погиб также его двоюродный брат. Он успел поиграть за Севилью, Арсенал, Реал, Бенфику, Атлетико и еще ряд испанских клубов.

"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП

blog_ava
"Это будет лучшим сценарием для Динамо": Данило Силва назвал идеального тренера для киевлян
08:51
474
Теги
Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Севилья Севилья Испания Смерти футболистов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
18
мин
Динамо Киев
14:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук