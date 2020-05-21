"Моя жена потеряла 40 кг и год не выходит на улицу": родители Рейеса не смирились с трагической гибелью футболиста

Отец Хосе Антонио Рейеса, который трагически погиб в автокатастрофе прошлого года, продолжает оплакивать сына.

"Вы даже не можете представить, как нам сложно. Мой единственный маршрут – пойти на кладбище в 9 утра и вернуться домой. Мы вообще никуда не выезжали за последний год.

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Моя жена потеряла 40 килограммов и даже не ступила ногой во двор. Со всех сторон нам напоминают о смерти сына. Об этом невозможно забыть.

После его гибели я не посмотрел ни одного футбольного матча или иного спортивного события. Я даже дерби не могу смотреть – это тот день, когда мы больше всего страдаем из-за потери сына. Его Севилья была для нас всем", – цитирует Marca отца покойной звезды, Пако.

Хосе Антонио Рейес трагически ушел из жизни 1 июня 2019-го, когда возвращался в родную Утреру. Вместе с легендой испанского футбола погиб также его двоюродный брат. Он успел поиграть за Севилью, Арсенал, Реал, Бенфику, Атлетико и еще ряд испанских клубов.

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