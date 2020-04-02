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Лопнуло колесо на большой скорости – стали известны основные детали гибели Рейеса

12:40 127 Читати українською
Лопнуло колесо на большой скорости – стали известны основные детали гибели Рейеса
Хосе Антонио Рейес / Фотоколлаж Onties

Расследование причин смерти легендарного испанского хавбека завершено.

Хосе Антонио Рейес не справился с управлением из-за повреждения левого колеса на скорости 187 км/ч, сообщает Cadena SER.

Сын погибшего Рейеса отличился покером за Реал в финале детской лиги

Трагедия произошла 1 июня 2019-го, когда игрок возвращался в родной город Утреру. Вместе с легендой испанского футбола погиб также его двоюродный брат.

Напомним, Рейес успел поиграть за Севилью, Арсенал, Реал, Бенфику, Атлетико и еще ряд испанских клубов. Хосе также защищал цвета "Фурии Рохи". Хавбек умер в возрасте 35 лет.

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Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Севилья Севилья Испания Смерти футболистов
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