"Моя дружина втратила 40 кг і рік не виходить на вулицю": батьки Рейєса не змирились з трагічною загибеллю футболіста

Батько Хосе Антоніо Рейєса, який трагічно загинув в автокатастрофі минулого року, продовжує оплакувати сина.

"Ви навіть не можете уявити, як нам складно. Мій єдиний маршрут – піти на кладовище о 9 ранку та повернутись додому. Ми взагалі нікуди не виїжджали за останній рік.

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Моя дружина втратила 40 кілограмів і навіть не ступила ногою на подвір'я. З усіх боків нам нагадують про смерть сина. Про це неможливо забути.

Після його загибелі я не переглянув жодного футбольного матчу або іншої спортивної події. Я навіть дербі не можу дивитись – це той день, коли ми найбільше страждаємо через втрату сина. Його Севілья була для нас усім", – цитує Marca батька покійної зірки, Пако.

Хосе Антоніо Рейєс трагічно пішов з життя 1 червня 2019-го, коли повертався до рідної Утрери. Разом з легендою іспанського футболу загинув також його двоюрідний брат. Він встиг пограти за Севілью, Арсенал, Реал, Бенфіку, Атлетіко та ще низку іспанських клубів.

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