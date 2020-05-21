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"Моя дружина втратила 40 кг і рік не виходить на вулицю": батьки Рейєса не змирились з трагічною загибеллю футболіста

15:43 1130 Читать на русском
"Моя дружина втратила 40 кг і рік не виходить на вулицю": батьки Рейєса не змирились з трагічною загибеллю футболіста
Рейєс трагічно пішов у 35

Батько Хосе Антоніо Рейєса, який трагічно загинув в автокатастрофі минулого року, продовжує оплакувати сина.

"Ви навіть не можете уявити, як нам складно. Мій єдиний маршрут – піти на кладовище о 9 ранку та повернутись додому. Ми взагалі нікуди не виїжджали за останній рік.

Луснуло колесо на шаленій швидкості – стали відомі основні деталі загибелі Рейєса

Моя дружина втратила 40 кілограмів і навіть не ступила ногою на подвір'я. З усіх боків нам нагадують про смерть сина. Про це неможливо забути.

Після його загибелі я не переглянув жодного футбольного матчу або іншої спортивної події. Я навіть дербі не можу дивитись – це той день, коли ми найбільше страждаємо через втрату сина. Його Севілья була для нас усім", – цитує Marca батька покійної зірки, Пако.

Хосе Антоніо Рейєс трагічно пішов з життя 1 червня 2019-го, коли повертався до рідної Утрери. Разом з легендою іспанського футболу загинув також його двоюрідний брат. Він встиг пограти за Севілью, Арсенал, Реал, Бенфіку, Атлетіко та ще низку іспанських клубів.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

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Теги
Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Севілья Севілья Іспанія Смерті футболістів
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