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"Моя мама была не слишком рада, когда я возглавил Ювентус", – Сарри рассказал о непростых отношениях с семьей

16:18 37 Читати українською
"Моя мама была не слишком рада, когда я возглавил Ювентус", – Сарри рассказал о непростых отношениях с семьей
Маурицио Сарри / Reuters

Итальянский специалист вспомнил эмоции своих близких, после того как он подписал контракт с Ювентусом.

 

"Скажем так, мама была не слишком рада. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона Фиорентины, поэтому вся наша семья преданно болела за этот клуб. Кроме меня, поскольку я поддерживал Наполи.

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У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас у меня перед глазами только одно из них – когда я потерял здесь скудетто с Наполи в 2018 году. Мне нужно быстро заменить его на что-то положительное", – приводит слова Сарри Football Italia.

К слову, Ювентус и Форентина являются одними из злейших врагов в итальянском футболе. В третьем туре Серии А новый клуб Сарри поедет в гости именно к "фиалкам".

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Фиорентина - Ювентус Фиорентина Фиорентина Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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