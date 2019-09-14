"Моя мама была не слишком рада, когда я возглавил Ювентус", – Сарри рассказал о непростых отношениях с семьей

Итальянский специалист вспомнил эмоции своих близких, после того как он подписал контракт с Ювентусом.

"Скажем так, мама была не слишком рада. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона Фиорентины, поэтому вся наша семья преданно болела за этот клуб. Кроме меня, поскольку я поддерживал Наполи.

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У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас у меня перед глазами только одно из них – когда я потерял здесь скудетто с Наполи в 2018 году. Мне нужно быстро заменить его на что-то положительное", – приводит слова Сарри Football Italia.

К слову, Ювентус и Форентина являются одними из злейших врагов в итальянском футболе. В третьем туре Серии А новый клуб Сарри поедет в гости именно к "фиалкам".

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