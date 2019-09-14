toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - СК ДНЕПР-1

Милан и Интер отказались от приобретения Сан-Сиро – у итальянских грандов свой план

15:01 27 Читати українською
Милан и Интер отказались от приобретения Сан-Сиро – у итальянских грандов свой план
Сан-Сиро / Getty Images

Міланські клуби вирішили не змінювати своєї стратегії щодо спільної домашньої арени.

Милан и Интер не заинтересованы в приобретении прав на легендарный Сан-Сиро, информирует Corriere della Sera.

Интер и Милан потратят более полумиллиарда евро на строительство нового стадиона

Мэрия города готова была продать стадион за 70 млн евро, однако клубы решили придерживаться прежних планов по строительству новой арены. Причиной такого решения стала невозможность реконструкции Сан-Сиро, поскольку он постоянно находится в эксплуатации одного из миланских клубов. Кроме того, перестройка стадиона могла привести к уменьшению количества зрительских мест, что негативно повлияет на доходы от билетов.

Капелло назвал три клуба, которые могут побороться за чемпионство в Италии

Милан и Интер продолжат арендовать Сан-Сиро, а вскоре надеются начать подготовку к строительству новой арены.

blog_ava
Золоті 90-ті: Гвардіола, кривава бійня у Сараєво, f*ck off від Баджо і ще 27 фото "старої школи"
12:00
316
Теги
Сан-Сиро футбольные стадионы Интер Интер Милан Милан Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
25
мин
Фиорентина
16:00
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук