Милан и Интер отказались от приобретения Сан-Сиро – у итальянских грандов свой план

Міланські клуби вирішили не змінювати своєї стратегії щодо спільної домашньої арени.

Милан и Интер не заинтересованы в приобретении прав на легендарный Сан-Сиро, информирует Corriere della Sera.

Интер и Милан потратят более полумиллиарда евро на строительство нового стадиона

Мэрия города готова была продать стадион за 70 млн евро, однако клубы решили придерживаться прежних планов по строительству новой арены. Причиной такого решения стала невозможность реконструкции Сан-Сиро, поскольку он постоянно находится в эксплуатации одного из миланских клубов. Кроме того, перестройка стадиона могла привести к уменьшению количества зрительских мест, что негативно повлияет на доходы от билетов.

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Милан и Интер продолжат арендовать Сан-Сиро, а вскоре надеются начать подготовку к строительству новой арены.

