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"Моя мама була не надто рада, коли я очолив Ювентус", – Саррі розповів про непрості стосунки з родиною

16:18 181 Читать на русском
"Моя мама була не надто рада, коли я очолив Ювентус", – Саррі розповів про непрості стосунки з родиною
Мауріціо Саррі / Reuters

Італійський фахівець пригадав емоції своїх близьких, після того як він підписав контракт з Ювентусом.

 

"Скажімо так, мама була не надто рада. Моя бабуся жила за 500 метрів від стадіону Фіорентини, тому вся наша сім'я віддано вболівала за цей клуб. Крім мене, оскільки я підтримував Наполі.

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У мене багато спогадів про цей стадіон, але, на жаль, зараз у мене перед очима тільки один з них – коли я втратив тут скудетто з Наполі у 2018 році. Мені потрібно швидко замінити його на щось позитивне", – наводить слова Саррі Football Italia.

До слова, Ювентус та Форентина є одними з найзапекліших ворогів в італійському футболі. У третьому турі Серії А новий клуб Саррі поїде в гості саме до "фіалок".

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Теги
Фіорентина Фіорентина Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Фіорентина - Ювентус
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