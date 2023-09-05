"З поваги до моїх фанатів, друзів та сім'ї я почуваюся зобов'язаним публічно розповісти про хибні звинувачення, жертвою яких став. Із самого початку ставився до цього питання серйозно та з повагою, надавши належні роз'яснення поліції.

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Поліцейське розслідування проводиться в рамках процесу правосуддя, тому я не можу оприлюднити його зміст. Однак можу з упевненістю сказати, що звинувачення є хибними, і що вже подані мною докази та ті, які будуть представлені в майбутньому, показують, що я невинний у висунутих звинуваченнях.

Мої стосунки з міс Габріелою були бурхливими, зі словесними образами з обох боків, але я ніколи не застосовував жодної фізичної агресії. Щоразу, чи то в показаннях свідків або в інтерв'ю, вона представляє різні версії подій. Таким чином, я вирішив публічно спростувати висунуті звинувачення та повідомити, що залишаюся у повному розпорядженні бразильської влади для роз'яснення необхідних питань. Я вірю, що поліцейське розслідування, що триває, розкриє правду про мою невинність", – написав бразилець у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що через звинувачення дівчини Антоні виключили зі складу збірної Бразилії на вересневі матчі.

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