Звезду Манчестер Юнайтед выбросили из сборной – партнер Зинченко выиграл от бед земляка
Бурные отношения вингера Манчестер Юнайтед Антони со своей пассией добавили ему новых проблем.
Бывшая девушка бразильского футболиста, выступающего в команде Эрика Тен Хага, накануне снова обвинила его в нападении и жестоком поведении. Это стало причиной того, что вызов Антони в национальную сборную Бразилии аннулирован.
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"В связи с фактами, которые стали обнародованными в этот понедельник, 4 сентября, связанными с игроком Манчестер Юнайтед, и которые требуют расследования, а также для защиты предполагаемой жертвы, футболист сборной Бразилии и CBF был исключен из состава", – сообщил официальный сайт национальной команды.
На замену Антони в сборную вызвали Габи Жезуса, который выступает вместе с Александром Зинченко в Арсенале.
Бразильцы в сентябре проведут два матча квалификации к ЧМ-2026. Против Боливии заиграют 9 сентября, а встреча с Перу запланирована на 13 сентября.
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