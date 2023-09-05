Бурные отношения вингера Манчестер Юнайтед Антони со своей пассией добавили ему новых проблем.

Бывшая девушка бразильского футболиста, выступающего в команде Эрика Тен Хага, накануне снова обвинила его в нападении и жестоком поведении. Это стало причиной того, что вызов Антони в национальную сборную Бразилии аннулирован.

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"В связи с фактами, которые стали обнародованными в этот понедельник, 4 сентября, связанными с игроком Манчестер Юнайтед, и которые требуют расследования, а также для защиты предполагаемой жертвы, футболист сборной Бразилии и CBF был исключен из состава", – сообщил официальный сайт национальной команды.

На замену Антони в сборную вызвали Габи Жезуса, который выступает вместе с Александром Зинченко в Арсенале.

Бразильцы в сентябре проведут два матча квалификации к ЧМ-2026. Против Боливии заиграют 9 сентября, а встреча с Перу запланирована на 13 сентября.

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