"Мои мама и дядя всегда ненавидели футбол": Мане рассказал об отношении близких к своей профессии

Форвард Ливерпуля Садио Мане признался, что ему пришлось преодолеть немало проблем на пути к титулам.

"Возможно, вы знаете, откуда я приехал – очень маленькая деревня, далеко от столицы Дакара. Это было действительно трудно, но это часть жизни, вам нужно мечтать и продолжать путь каждый день. Вы должны иметь уверенность в себе, никогда не сдаваться и много работать. Я думаю, что это ключ – вложив его в голову, ты станешь кем-то.

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Мои мама и дядя всегда ненавидели футбол, они считали это бесполезной тратой времени. Они никогда не хотели, чтобы я играл в футбол, поэтому мне пришлось ходить в школу и делать другие вещи. Сейчас я успешен, поэтому доказал, как сильно они ошибались", – рассказал Мане в интервью ВВС.

Напомним, сенегалец получил награду лучшего игрока Африки по итогам 2019 года. Именно Мане стал одним из главных творцов победы Ливерпуля в Лиге чемпионов 2018/19, звезда "красных» не сбрасывает обороты и в текущей кампании.

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