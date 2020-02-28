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"Мої мама та дядько завжди ненавиділи футбол": Мане розповів про ставлення близьких до своєї професії

17:17 325 Читать на русском
"Мої мама та дядько завжди ненавиділи футбол": Мане розповів про ставлення близьких до своєї професії
Садьйо Мане / Reuters

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане зізнався, що йому довелося подолати чимало проблем на шляху до титулів.

"Можливо, ви знаєте, звідки я приїхав – дуже маленьке село, далеко від столиці Дакара. Це було справді важко, але це частина життя, вам потрібно мріяти і продовжувати шлях щодня. Ви повинні мати впевненість у собі, ніколи не здаватися і багато працювати. Я думаю, що це ключ – вклавши його в голову, ти станеш кимось.

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Мої мама та дядько завжди ненавиділи футбол, вони вважали це даремним марнуванням часу. Вони ніколи не хотіли, щоб я грав у футбол, тому мені довелося ходити в школу і робити інші речі. Зараз я успішний, тому довів, як сильно вони помилялись", – розповів Мане у інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, сенегалець отримав нагороду найкращого гравця Африки за підсумками 2019 року. Саме Мане став одним з головних творців перемоги Ліверпуля в Лізі чемпіонів 2018/19, зірка "червоних" не скидає обертів і в поточній кампанії.

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