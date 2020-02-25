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Барселона должна заплатить шокирующую сумму за Мане – интересное условие может сделать его самым дорогим игроком мира

14:15 152 Читати українською
Барселона должна заплатить шокирующую сумму за Мане – интересное условие может сделать его самым дорогим игроком мира
Садьо Мане / Reuters

На стоимость вингера Ливерпуля Садьйо Мане существенно влияет интересный пункт в контракте Филиппе Коутиньо.

Барселона должна выложить за Садьо Мане шокирующие 260 млн евро, информирует Mirror со ссылкой на источники из Испании.

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Отмечается, что при подписании Коутиньо, в контракте бразильца был пункт, по которому Барселона сможет приобрести еще одного игрока мерсисайдцев, доплатив еще 100 млн евро. Интересно, что этот пункт действителен только до 2021 года.

К слову, Мане провел 34 поединка в составе Ливерпуля в текущем сезоне, записав в свой актив 17 голов и 11 ассистов.

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