"В 2016 году мы имели разбирательства с адвокатами из-за того, что Браун не хотел признавать отцовство над нашими детьми. В результате, до суда дело не дошло. Браун признал отцовство и согласился выплачивать детям алименты. Он подписал мировое соглашение, где указано, что Браун является отцом моих детей – у них фамилия Идейе.

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В принципе, Браун всегда платил алименты, хотя иногда были задержки. При этом он не встречался с детьми, якобы был обижен на меня из-за того, что я раздула скандал. Но в январе 2022 года все кардинально изменилось, и он перестал выплачивать алименты. Когда началась война, он ни разу не поинтересовался: как там дети, все ли с ними нормально. Мои адвокаты пытались с ним связаться, потому что был вопрос выезда детей из Украины. Браун в Instagram постоянно рассказывал о том, как ему грустно, что в Украине началась война, однако для детей он ничего не сделал.

Он вообще никак не реагирует на попытки с ним связаться. Мои адвокаты пытаются встретиться с украинским послом в Кувейте, где Браун играет, чтобы попытаться повлиять на него через клуб. Браун очень боится оказаться плохим в глазах общественности. Он выставляет фотографии со своей женой и их детьми. Я не против его детей, но хочу, чтобы была справедливость, и он соблюдал тот договор, который подписал. Какую сумму должен Браун? 130 тысяч долларов. Но это больше вопрос не денег, а здравого смысла.

Как удалось договориться в 2016 году? Была большая огласка. Ему начали все звонить и говорить: "Браун, ты что, оставил своих детей в Украине?". У него был образ идеального семьянина, а тут такое. Мои адвокаты тогда даже связывались с Артемом Милевским, чтобы он на него как-то повлиял. Милевский с ним побеседовал. В итоге Браун вышел на связь и попросил мирно решить вопрос", – сказала Яна в интервью FanDay.

Напомним, Идейе выступал за Динамо с 2011 по 2014 годы и в 74 матчах забил 34 гола. С декабря 2021 года 34-летний футболист, согласно данным Transfermarkt, официально находится без клуба.

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