Форвард Динамо Ибрагим Каргбо продолжит карьеру в Целе, сообщает официальный сайт словенского клуба.

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Подробности соглашения не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, речь идет о полноценном трансфере. Динамо пока не объявляло об уходе футболиста – СМИ ранее сообщали, что контракт с бельгийцем был расторгнут еще в октябре.

Напомним, Каргбо присоединился к Динамо в январе 2020 года на правах свободного агента. В составе первой команды провел всего три поединка, результативными действиями не отмечался. На правах аренды выступал за Олимпик и Целе (во второй половине сезона 2021/22). Последним его клубом был кипрский Докс Катокопиас, который он покинул 31 декабря 2022 года.

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