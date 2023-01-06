"У 2016 році ми мали розгляди з адвокатами через те, що Браун не хотів визнавати батьківство над нашими дітьми. У результаті, до суду справа не дійшла. Браун визнав батьківство та погодився виплачувати дітям аліменти. Він підписав мирову угоду, де зазначено, що Браун є батьком моїх дітей – у них прізвище Ідейє.

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У принципі, Браун завжди платив аліменти, хоча іноді були затримки. При цьому він не зустрічався з дітьми, був нібито ображений на мене через те, що я роздула скандал. Але у січні 2022 року все кардинально змінилося, і він перестав виплачувати аліменти. Коли почалася війна, він жодного разу не поцікавився: як там діти, чи все з ними нормально. Мої адвокати намагалися з ним зв'язатися, бо було питання виїзду дітей із України. Браун в Instagram постійно розповідав про те, як йому сумно, що в Україні почалася війна, проте для дітей він нічого не зробив.

Він взагалі ніяк не реагує на спроби з ним зв'язатися. Наразі мої адвокати намагаються зустрітися з українським послом у Кувейті, де Браун грає, щоб спробувати вплинути на нього через клуб. Браун дуже боїться виявитися поганим в очах громадськості. Він виставляє фото зі своєю дружиною та їхніми дітьми. Я не проти його дітей, але хочу, щоб була справедливість, і він дотримувався того договору, який підписав. Яку суму винен Браун? 130 тисяч доларів. Але це більше питання не грошей, а здорового глузду.

Як вдалось домовитись у 2016 році? Був великий розголос. Йому почали всі телефонувати та говорити: "Брауне, ти що, залишив своїх дітей в Україні?". Він мав образ ідеального сім'янина, а тут таке. Мої адвокати тоді навіть зв'язувалися з Артемом Мілевським, щоби він на нього якось повпливав. Мілевський із ним поговорив. У результаті Браун вийшов на зв'язок та попросив мирно вирішити питання", – сказала Яна в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки і в 74 матчах забив 34 голи. З грудня 2021-го 34-річний футболіст, згідно даних Transfermarkt, офіційно перебуває без клубу.

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