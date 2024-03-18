В интервью De Telegraaf Кёкчю заявил, что Шмидт слишком ограничивает его функционал на поле: "В этом нет необходимости, если он действительно хочет использовать мои качества. Я привык самостоятельно принимать решения на поле. Я могу сделать гораздо больше для Бенфики, но не могу из-за этих ограничений".

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Из-за этих слов тренер Бенфики не включил Оркуна в заявку на последний матч команды с Каса Пиа в чемпионате Португалии. Позже Кёкчю отреагировал на это решение тренера в своём Instagram.

"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что я очень уважаю тренера и клуб. В топ-футболе важны детали, и только в случае правильного подхода спортсмен сможет выигрывать трофеи. Мы все должны критически относиться друг к другу. В последние месяцы я также обсуждал свое видение внутри клуба. Я принимаю решение тренера и отправляюсь в расположение сборной Турции. Через две недели я вернусь в Бенфику и буду полностью предан клубу и команде", – написал полузащитник.

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