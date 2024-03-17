Чемпионат Португалии 2023/24, 26-й тур

Каса Пиа – Бенфика – 0:1

Гол: Кабрал, 74

Бенфика после выхода в 1/4 финала Лиги Европы вернулась к борьбе за чемпионство в Португалии. Соперником Трубина и Ко стала Каса Пиа. "Орлы" ожидаемо владели инициативой, хотя и соперник не забывал об атаках. Трубин спасал команду в конце первого тайма, когда справился с ударом под ближнюю штангу от Пабло Роберто.

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Во втором тайме Рафа Силва и Антонио Силва могли вывести Бенфику вперед, но обоим не хватило точности. Каса Пиа могла претендовать на курьезный пенальти – Аурснес поймал мяч в руки, когда тот пересек линию ворот. Впрочем, арбитр решил не наказывать норвежца за попытку быстрее продолжить игру. А победу Бенфике принес Артур Кабрал, который сместился с правого фланга в штрафную, качнул защитника и пробил в дальний угол. Этот гол стал единственным в игре.

Таким образом, Бенфика набрала 64 очка и снова возглавила турнирную таблицу (у Спортинга на 2 очка меньше, но есть 2 игры в запасе). Что касается Трубина, то Sofascore оценила выступление Анатолия в 7,4 балла. Украинец во второй игре подряд удержал ворота на замке, совершив 3 сейва, имея точность передач 82%.

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