"Юношескую сборную Украины моего возраста рождения еще не собирали. Очень знаковым для меня стало знакомство с Рустамом Худжамовым – известным украинским голкипером, а сейчас тренером вратарей национальной сборной Украины.

Воспитанник Динамо подписал контракт с Бенфикой

Мы познакомились в Португалии, он очень открыт к общению и мне интересны его советы, потому что он имеет огромный практический опыт. От Рустама знаю, что у скаутов сборной есть информация обо мне.

Буду ли рассматривать вариант, если пригласят в сборную Португалии? Нет. Это принципиально – я хочу играть только за сборную Украины. Это моя мечта, одна из моих главных мотиваций и цель на будущее. Я прилагаю много усилий, чтобы достойно представлять мою родную Украину на международном уровне", – сказал Костенко в интервью Українському футболу.

Напомним, 16-летний голкипер – воспитанник киевского Динамо. В системе Бенфики Игорь находится уже три года, но лишь недавно подписал с клубом первое официальное соглашение.

"З Динамо було легше, ніж у Микулинцях на область": футболіст-сомельє про автограф на паспорті і запитання до Каладзе