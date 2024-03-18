В інтерв'ю De Telegraaf Кьокчю заявив, що Шмідт надто обмежує його функціонал на полі: "У цьому немає необхідності, якщо він дійсно хоче використовувати мої якості. Я звик самостійно ухвалювати рішення на полі. Я можу зробити набагато більше для Бенфіки, але не можу через ці обмеження".

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Через ці слова тренер Бенфіки не включив Оркуна в заявку на останній матч команди з Каса Піа в чемпіонаті Португалії. Пізніше Кьокчю відреагував на це рішення тренера у своєму Instagram.

"Перш за все, я хотів би підкреслити, що я дуже поважаю тренера і клуб. У топ-футболі важливі деталі, і тільки в разі правильного підходу спортсмен зможе вигравати трофеї. Ми всі маємо критично ставитися один до одного. В останні місяці я також обговорював своє бачення всередині клубу. Я ухвалюю рішення тренера і вирушаю в розташування збірної Туреччини. Через два тижні я повернуся в Бенфіку і буду повністю відданий клубу і команді", – написав півзахисник.

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