"Могли сегодня и выиграть": тренер Металлиста 1925 доволен ничьей с Динамо
Тренер Металлиста 1925 Олег Голодюк высказался по поводу ничейного результата в матче 15-го тура против Динамо.
"Очень трудная игра против хорошего соперника. Динамо есть Динамо, это один из лидеров чемпионата. Но наши ребята терпели, дрались друг за друга и, как награду, получили один зачетный пункт. Хотя у Динамо было преимущество, очень порадовало отношение нашей команды к игре. Этим отношением они заслуживали ничьей. Могли сегодня и выиграть, но не будем гневать Бога – Динамо тоже имело стопроцентные моменты, поэтому ничья сегодня для нас – положительный результат.
Расточительство киевлян и нереализованный пенальти Цыганкова в видеообзоре встречи Динамо – Металлист 1925
Был ли план Б, если бы мы пропустили? Если бы пропустили, тогда бы увидели. У нас не было такого плана А – отбиваться. Откуда вы взяли такую информацию? В нашей команде мы не используем такие слова, как "отбиваться". Мы ждали своих шансов на контратаках. Знали, что Динамо играет очень высоко. Однако сама игра заставила ребят прижаться к собственной штрафной. Мы видели это со скамейки запасных, но в процессе игры очень сложно перестроиться. Однако опять же ребята терпели и выдержали.
Что понравилось и не понравилось в игре команды? Понравилось отношение ребят к игре и то, как они бились друг за друга. Какие у них были эмоции и как разговаривали друг с другом на поле – наверное, нам этого не хватало в прошлых играх. В общем – понравилось отношение ребят к игре. Через такие игры строится коллектив.
Только в раздевалке мы поблагодарили команду за полтора месяца совместного труда. Для любого тренера работать с таким коллективом является мечтой. Ребята – настоящие молодцы, они заслуживают только похвалы", – цитирует Голодюка официальный сайт Динамо.
Напомним, киевляне разошлись миром с Металлистом 1925 – команды так и не забили голов (0:0). Цыганков умудрился не воплотить пенальти.
Динамо расписало ничью с Металлистом 1925 – Цыганков не забил пенальти, киевляне не смогли зазимовать на второй позиции