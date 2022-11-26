"Очень трудная игра против хорошего соперника. Динамо есть Динамо, это один из лидеров чемпионата. Но наши ребята терпели, дрались друг за друга и, как награду, получили один зачетный пункт. Хотя у Динамо было преимущество, очень порадовало отношение нашей команды к игре. Этим отношением они заслуживали ничьей. Могли сегодня и выиграть, но не будем гневать Бога – Динамо тоже имело стопроцентные моменты, поэтому ничья сегодня для нас – положительный результат.

Расточительство киевлян и нереализованный пенальти Цыганкова в видеообзоре встречи Динамо – Металлист 1925

Был ли план Б, если бы мы пропустили? Если бы пропустили, тогда бы увидели. У нас не было такого плана А – отбиваться. Откуда вы взяли такую ​​информацию? В нашей команде мы не используем такие слова, как "отбиваться". Мы ждали своих шансов на контратаках. Знали, что Динамо играет очень высоко. Однако сама игра заставила ребят прижаться к собственной штрафной. Мы видели это со скамейки запасных, но в процессе игры очень сложно перестроиться. Однако опять же ребята терпели и выдержали.

Что понравилось и не понравилось в игре команды? Понравилось отношение ребят к игре и то, как они бились друг за друга. Какие у них были эмоции и как разговаривали друг с другом на поле – наверное, нам этого не хватало в прошлых играх. В общем – понравилось отношение ребят к игре. Через такие игры строится коллектив.

Только в раздевалке мы поблагодарили команду за полтора месяца совместного труда. Для любого тренера работать с таким коллективом является мечтой. Ребята – настоящие молодцы, они заслуживают только похвалы", – цитирует Голодюка официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне разошлись миром с Металлистом 1925 – команды так и не забили голов (0:0). Цыганков умудрился не воплотить пенальти.

Динамо расписало ничью с Металлистом 1925 – Цыганков не забил пенальти, киевляне не смогли зазимовать на второй позиции