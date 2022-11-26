Динамо разошлось миром с Металлистом 1925 в матче 15-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча Динамо – Металлист 1925 года в этой новости на "Футбол 24".

Динамо активно начало игру, создав несколько острых моментов у ворот Мозиля. Лучший из них был у Цыганкова, который в конце первого тайма избивал пенальти – голкипер харьковчан потащил его. Во втором тайме Металлист 1925 мог забить, но Нещерет вовремя вышел и не дал реализовать выход один на один. В итоге команды так и не смогли забить.

Динамо расписало ничью с Металлистом 1925 – Цыганков не забил пенальти, киевляне не смогли зазимовать на второй позиции

Таким образом, Динамо набрало 27 очков и осталось третьим, а Металлист 1925 года с 18 пунктами расположился на шестой строчке.