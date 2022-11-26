"Дуже важка гра проти хорошого суперника. Динамо є Динамо, це один із лідерів чемпіонату. Але наші хлопці терпіли, билися один за одного та, як нагороду, здобули один заліковий пункт. Хоча Динамо мало перевагу, дуже порадувало ставлення нашої команди до гри. Цим відношенням вони заслуговували на нічию. Могли сьогодні і виграти, але не гніватимемо Бога – Динамо теж мало стовідсоткові моменти, тому нічия сьогодні для нас – позитивний результат.

Марнотратство киян та нереалізований пенальті Циганкова у відеоогляді зустрічі Динамо – Металіст 1925

Чи мали план Б, якби ми пропустили? Якщо б пропустили, тоді побачили б. У нас не було такого плану А – відбиватися. Звідки ви взяли таку інформацію? У нашій команді ми не використовуємо такі слова, як "відбиватися". Ми чекали своїх шансів на контратаках. Знали, що Динамо грає дуже високо. Проте сама гра змусила хлопців притиснутися до власного штрафного майданчика. Ми бачили це з лави запасних, але в процесі гри дуже складно перебудуватися. Однак, знову ж таки, хлопці терпіли та витримали.

Що сподобалось та не сподобалось у грі команди? Сподобалося відношення хлопців до гри і те, як вони билися один за одного. Які у них були емоції та як розмовляли один із одним на полі – напевно, нам цього не вистачало в минулих іграх. Загалом – сподобалося відношення хлопців до гри. Через такі ігри будується колектив.

Щойно у роздягальні ми подякували команді за півтора місяця спільної праці. Для будь-якого тренера працювати з таким колективом є мрією. Хлопці – справжні молодці, вони заслуговують лише на похвалу", – цитує Голодюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни розійшлись миром з Металістом 1925 – команди так і не забили голів (0:0). Циганков примудрився не реалізувати пенальті.

Динамо розписало нічию з Металістом 1925 – Циганков не забив пенальті, кияни втратили шанс зазимувати на другій позиції