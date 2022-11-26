Динамо не смогло обыграть Металлист 1925 в рамках 15-го тура УПЛ. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Динамо подходило к поединку с Металлистом 1925 в статусе четвёртой команды чемпионата, имея равенство показателей с Зарей. Отставание киевлян от Шахтера составляло четыре очка, причём в этом году "бело-синие" сыграют на один матч больше – то есть, был шанс зазимовать на второй позиции. Тем не менее, для начала надо было переиграть харьковчан, которым в последних трёх турах удалось набрать семь зачетных баллов.

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Динамо подошло к игре в боевом составе, прибегнув к ротации только на позиции голкипера. Как и ожидалось, с первых минут хозяева захватили контроль над мячом и территорией, практически ничего не позволяя сопернику. Забегая вперёд скажем, что в первом тайме команда Эдмара и Олега Голодюка не создала ни одного момента – хотя несколько перспективных врываний в штрафную было.

У Динамо же острых эпизодов хватало. Уже на 7-й минуте забивать мог Буяльский, который пробил с лёту с левого фланга – над перекладиной! Лонгшот Сидорчука на 10-й был точным, заставив Мозиля парировать перед собой, а прострел Караваева под замыкание Цыганкову на 12-й должен был завершаться голом – впрочем, Мозиль спас Металлист 1925, вовремя сделав рывок из ворот.

В середине тайма ударами из пределов штрафной должен был забивать Ванат, но его попытки накрыли Ткачук и всё тот же Мозиль. В конце концов, на 43-й минуте давление хозяев вылилось в пенальти – это Вачиберадзе подбил ногу Сидорчука, когда тот пробивал метров с 13-ти. Цыганков подошел к "точке" и мощно выстрелил в правый верхний угол, однако Мозиль спас и здесь!

В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Мирча Луческу в раздевалке вынужден был прибегнуть к заменам – румын снял с игры Кабаева и Ваната, выпустив Беседина и Гармаша. Денис практически сразу после появления на поле провел дальний удар, но для Мозиля он не составлял проблемы.

Металлист 1925 и во втором тайме почти ничего не создал, кроме отменённого гола Борячука из офсайда. Даже помощь от Нещерета на 85-й минуте гостям не помогла – Руслан ошибся на выходе, Мартынюк пробил в дальний угол пустых ворот, но не попал (хотя Русин мог подправить). За три минуты до этого Русин перебросил голкипера с дистанции, однако мяч в створ не пошёл.

Динамо продолжало доминировать, создавая большое количество моментов. Реализация же хромала. Дальний выстрел Забарного на 55-й минуте пролетел над воротами, Сидорчук на 66-й стрелял метров с 25-ти мимо ближнего угла, а перед этим он исполнил классную подачу на Гармаша. Денис головой направил мяч под правую штангу, но ему совсем немножко не хватило точности.

Лучший момент киевляне упустили на 68-й минуте. Обыгрыш "бело-синих" в штрафной завершился ударом Буяльского с правого края, а мяч рикошетом от защитника полетел за шиворот Мозилю – Олег качнулся, однако в последний момент отбил сферу перед собой. На добивании оказался свежий Шепелев, который бахнул с метра. И не попал в ворота! Шок.

В последующие 20 минут давление Динамо как-то перестало конвертироваться в опасные эпизоды. Металлист 1925 держался весьма крепко. Аж на 89-й минуте хозяева могли открыть счёт вследствие прострела от Пэрриса – Буяльский замыкал под перекладину, но Мозиль парировал! В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Динамо набрало 27 очков и вышло на третью позицию, однако шанс зазимовать выше потерян. Шахтер в случае равенства баллов сохранит вторую строчку благодаря победе в Классическом. Заря же завтра может опустить киевлян обратно на четвёртое место.

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