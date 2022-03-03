Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена убеждает, что его слова о том, что он не хочет возвращаться в Украину, неправда.

"Мое сердце с украинским народом, моими коллегами и семьями. С концом этого ужаса, что происходит. Не поймите неправильно то, что вы читаете, и не копируйте и не вставляйте то, что вам подходит.

Де Пена: Я не собираюсь возвращаться в Украину

Мое сердце стремится к Украине, и я просто хочу, чтобы это закончилось", – написал Де Пена в Instagram. Добавим, что недавно уругваец заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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