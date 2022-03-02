"Я не собираюсь возвращаться в Украину. В поезде мы ехали с 4-летней девочкой, которая была с нами примерно 14-15 часов, а впоследствии, к сожалению, узнали, что она умерла.

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Это вещи, которые заставляют задуматься тех, кто является отцом, это тяжело", – цитирует Де Пену Libero.

Напомним, уругваец покидал Украину вместе с бразильскими легионерами Динамо и Шахтера и благодарит за свое возвращение на родину Жуниора Мораес, который максимально помогал ему как можно быстрее покинуть наше государство.

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