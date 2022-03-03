Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена переконує, що його слова про те, що він не хоче повертатись в Україну, є неправдою.

"Моє серце з українським народом, моїми колегами та їхніми родинами. З кінцем цього жаху, що відбувається. Не розумійте неправильно те, що ви читаєте, і не копіюйте та не вставляйте те, що підходить вам.

Де Пена: Я не збираюсь повертатися до України

Моє серце прагне до України, і я просто хочу, щоб це закінчилося", – написав Де Пена в Instagram. Додамо, що нещодавно уругваєць заявляв, що не бажає повертатись до України.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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