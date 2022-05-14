Модрич в ближайшие дни должен подписать новое соглашение с Реалом до 2023 года, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

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Все документы для подписания уже готовы. Интересно, что по завершении карьеры Лука может получить должность в мадридском клубе.

К слову, Модрич провел 42 матча в составе Реала в текущем сезоне, в которых отличился 3 голами и 12 ассистами.

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