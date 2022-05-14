Модріч найближчими днями має підписати нову угоду з Реалом до 2023 року, повідомляє знаменитий інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначається, що усі документи для підписання вже готові. Цікаво, що після завершення кар'єри Лука може отримати посаду в мадридському клубі.

До слова, Модріч провів 42 матчі у складі Реала у поточному сезоні, у яких відзначився 3 голами та 12 асистами.

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