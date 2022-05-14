"Бензема? Я дал ему отдохнуть, потому что он этого заслуживает. Я дал ему два дня. Завтра также будут отдыхать Винисиус и Куртуа.

Лунин может покинуть Реал и уже имеет первый вариант – в клубе впечатлены дебютом украинца, но готовят сложное решение

Они вернутся во вторник. Карвахаль, Себальос, Азар возобновились... Мы хорошо выполняем план, и на следующей неделе все они вернутся", – приводит слова Анчелотти AS.

Заметим, что для Андрея эта встреча станет второй в Ла Лиге в футболке Реала. В дебютном матче 23-летний украинец пропустил один гол от Атлетико с пенальти, а мадридцы уступили. Всего в этом сезоне Лунин провел 3 поединка, вместе с тем Тибо Куртуа наиграл уже 49.

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