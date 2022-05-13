Карло Анчелотти решил, что Андрею Лунину достаточно на четвертом году своего пребывания в Реале провести дебютный матч и снова переместиться на скамью для запасных. Украинец играл в дерби против Атлетико, где все решил единственный гол с пенальти. С Леванте в старте снова вышел Тибо Куртуа. Работы у него было очень мало. Бельгиец совершил один блестящий сейв, не позволив сопернику воспользоваться 5-метровым офсайдом.

Лунин может покинуть Реал и уже имеет первый вариант – в клубе впечатлены дебютом украинца, но готовят сложное решение

Полевые игроки Реала сделали все возможное, чтобы их голкипера беспокоили поменьше. Мадридцы владели тотальным преимуществом и уже к перерыву забили четыре "сухих" мяча. Наставник Леванте даже двойную замену сделал еще на 39-й минуте. Особо отметим Луку Модрича с тремя ассистами. Отдельного упоминания требует голевая передача на Ферлана Менди. Мяч достался французу за спинами всех соперников. Гениальная работа опытного хорвата.

Винисиус привычно разрывал свой фланг. Искал моменты для себя и для партнеров. В конце концов, оба задания бразилец выполнил. Сначала он помог отличиться Бензема, а перед перерывом забил и свой мяч. А вот в действиях Робриго было много суеты. У него были все шансы на хет-трик, но то в офсайд забежит, то с роскошной позиции не попадет в ворота. Следовательно, и имеет только один гол в своем активе.

Во втором тайме ситуация не изменилась, но Реал не торопился конвертировать свое преимущество, а Леванте совсем не думал об атаке. Валенсийцы так и не нанесли ни одного удара в створ ворот Куртуа. Зато Дани Карденасу пришлось еще раз доставать мяч из сетки. Модрич роскошным пасом нашел Бензема. Француз мог оформить дубль, но упустил момент. Зато Карим поиздевался над голкипером Леванте и выкатил Винисиусу на пустые ворота. Бензема так и покинул полы с одним забитым мячом, сравнявшись с Раулем в списке лучших бомбардиров Реала за всю историю. Впереди только Криштиану Роналду, с огромным отрывом.

На последних минутах Винисиус завершил издевательство над аутсайдером, оформив хет-трик. Поражение почти гарантирует, что Леванте вылетает из Ла Лиги. Команду может спасти только невероятное стечение обстоятельств. Реал выиграл первый матч в статусе чемпиона.