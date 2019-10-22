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Модрич установил антидостижение в истории "Золотого мяча"

10:10 292 Читати українською
Модрич установил антидостижение в истории "Золотого мяча"
Лука Модрич / Фото ФК Реал

"Чем выше взлетаешь, тем больнее падать" – это о хавбеке Реала Луке Модриче и "Золотом мяче".

Прошлогодний обладатель самой престижной индивидуальной награды Лука Модрич не попал в список из 30-ти номинантов на "Золотой мяч-2019".

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Это первый случай такого фиаско триумфатора за последние 26 лет, сообщает RMC Sport. Его предшественником по несчастью был легендарный нидерландец Марко ван Бастен в 1993 году.

Напомним, церемония награждения нового обладателя "Золотого мяча-2019" состоится 2 декабря.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Модрич Лука Модрич Испания Марко ван Бастен Золотой мяч
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