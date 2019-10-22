Модрич установил антидостижение в истории "Золотого мяча"

"Чем выше взлетаешь, тем больнее падать" – это о хавбеке Реала Луке Модриче и "Золотом мяче".

Прошлогодний обладатель самой престижной индивидуальной награды Лука Модрич не попал в список из 30-ти номинантов на "Золотой мяч-2019".

"Золотой мяч-2019": стали известны 30 номинантов, которые будут бороться за награду

Это первый случай такого фиаско триумфатора за последние 26 лет, сообщает RMC Sport. Его предшественником по несчастью был легендарный нидерландец Марко ван Бастен в 1993 году.

Напомним, церемония награждения нового обладателя "Золотого мяча-2019" состоится 2 декабря.

Месси рискует не выиграть Золотой мяч 2019 – дата вручения, ставки букмекеров и шанс на большой сюрприз