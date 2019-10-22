Модріч встановив антидосягнення в історії "Золотого м'яча"

"Чим вище злітаєш, тим болючіше падати" – це про хавбека Реала Луку Модріча і "Золотий м'яч".

Минулорічний володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди Лука Модріч не потрапив до списку з 30-ти номінантів на "Золотий м'яч-2019".

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Це перший випадок такого фіаско тріумфатора за останні 26 років, повідомляє RMC Sport. Його попередником за нещастям був легендарний нідерландець Марко ван Бастен у 1993 році.

Нагадаємо, церемонія нагородження нового володаря "Золотого м'яча-2019" відбудеться 2 грудня.

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