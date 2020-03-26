Модрич предложил Реалу неожиданную кандидатуру своего преемника

Хорватский полузащитник убежден, что "сливочным" стоит обратить внимание на его партнера по национальной сборной.

По мнению Модрича, после его ухода из Реала клуб должен подписать хавбека российского ЦСКА Николу Влашича. Он уже озвучил эту кандидатуру руководству Королевского клуба, информирует Defensa Central.

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К слову, сам Модрич пока не собирается покидать Мадрид. Его контракт с Реалом рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что Влашич выступает в России с 2018 года. Ранее он защищал цвета Эвертона и Хайдука. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 22-летнего хорвата составляет 22 млн евро.

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