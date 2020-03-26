Реал планирует перехватить трансферную цель Манчестер Юнайтед

Мадридский Реал и Манчестер Юнайтед начали охоту на 21-летнего форварда Лилля Виктора Осимхена.

Мадридский Реал следит за нападающим Лилля Виктором Осимхеном, которого они считают возможным преемником Бензема, сообщает британская газета Daily Star.

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Президент французского клуба не намерен его продавать в этом сезоне, но отмечает, что есть факторы, которые он не может контролировать: "Если клуб придет и заплатит вам в шесть раз больше нас, может произойти все". Приблизительную стоимость Осимхена во французском Лилле оценивают более чем в 80 млн евро.

Еще одним препятствием для Реала может стать серьезная конкуренция. Ранее уже сообщалось, что серьезную заинтересованность в нигерийском форварде проявляет Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в этом сезоне за Лилль Виктор Осимхен провел 27-м матчей, в которых отметился 13-ю голами и 4-мя ассистами.

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