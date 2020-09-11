"У людей, которые решили не вручать "Золотой мяч-2020", есть на это свои причины. Печально видеть игроков, которые провели невероятный сезон, потерявших возможность получить самую престижную индивидуальную награду в мире футбола.

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Я знаю, что чувствуешь, когда получаешь ее. Жаль, что те, кто заслужили этот приз, не имеют возможности его получить. Кто фаворит в этом году? Роберт Левандовски – главный претендент", – сказал Модрич для The Times.

Напомним, организаторы церемонии вручения "Золотого мяча-2020" решили отменить событие из-за COVID-19.

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