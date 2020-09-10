"Играть с Криштиану – невероятно. Мы провели семь прекрасных лет рядом, клуб выиграл очень много трофеев с ним в составе. Возможно, когда дела идут не очень хорошо, Криштиану способен решить исход матча своим мастерством, желанием и характером.

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Он невероятен во всем. В том, как настойчиво он тренируется, как настойчив в матчах. Именно поэтому, когда что-то идет не так, то всегда можно ожидать, что он сделает что-то особенное.

Когда Криштиану ушел, нам пришлось адаптироваться и играть в более командный футбол. Мы играли как команда и с ним в составе, но в сложные моменты нужен кто-то, кто способен добавить немного магии, и он делал это постоянно.

Его нет с нами уже два года, и мы играем как команда, играем более компактно, мы стали более сплоченными на поле. Мы не зависим от одного игрока, и теперь это наша важнейшая характеристика", – сказал Модрич для The Times.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Мадрид в 2018-м, присоединившись к Ювентусу за около 100 млн евро.

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