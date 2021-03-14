Брутальный аргентинец возглавил родной клуб Лионеля Месси – Ньюэллс Олд Бойз, сообщает официальный сайт "прокаженных". Контракт подписан до конца 2021-го с возможностью продления еще на один год.

Симеоне – о чемпионских амбициях после очередной потери очков: За спиной Атлетико два монстра

Бургос начал тренерскую карьеру в скромном Карбанчели, после чего работал исключительно ассистентом. Больше всего запомнился сотрудничеством с Диего Симеоне в 2011-2020 годах. Их тандем выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Добавим, что прошлый чемпионат Аргентины был завершен досрочно, а Ньюэллс Олд Бойз был десятым после 23 туров.

"А хто такий Бургос?" Він поборов рак і Венгера, принизив Моурінью та вивів Атлетіко у фінал Ліги Європи