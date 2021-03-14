Херман Бургос відновлює самостійну кар'єру після тривалої роботи помічником Дієго Сімеоне в Атлетіко.

Брутальний аргентинець очолив рідний клуб Ліонеля Мессі – Ньюеллс Олд Бойз, повідомляє офіційний сайт "прокажених". Контракт підписаний до кінця 2021-го з можливістю продовження ще на один рік.

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Бургос розпочав тренерську кар'єру в скромному Карбанчелі, після чого працював виключно асистентом. Найбільше запам'ятався співпрацею з Дієго Сімеоне, яка тривала у 2011-2020 роках. Їхній тандем виграв чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок Іспанії, двічі Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

Додамо, що минулий чемпіонат Аргентини був завершений достроково, а Ньюеллс Олд Бойз був десятим після 23 турів.

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