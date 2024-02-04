Арсенал повел в счете на 13-й минуте – Мартинелли выскочил фактически один на один с Алиссоном, вратарь отбил мяч, но прямо на ногу Сака. Ливерпуль выровнял положение, чему поспособствовал безумный по своей нелепости автогол Габриэла. Диас получил заброс от Гравенберха, Салиба и Райя не разобрались в эпизоде, а мяч отскочил у Габриэла, а после оказался в воротах.

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Не менее идиотский гол забил Арсенал во втором тайме. Алиссон выбежал и должен был выбить мяч подальше, а в итоге отдал на свободного Мартинелли, которому оставалось покатить в пустые ворота. Троссар в компенсированное время поставил точку, сначала пробросив мимо Эллиотта на фланге, затем ворвавшись в штрафную с левого края и забив между ног Алиссону.