"Еще раз убеждаешься, что незаменимых не бывает. После ухода главного тренера Владимир Шарана и целого ряда ведущих футболистов, многие эксперты утверждали, что один неудачник сезона уже известен – Александрия.

Функционер Александрии отверг ярлык "грозы авторитетов" УПЛ

Однако нового тренера Юрия Гуру и наших селекционеров это не пугало. Они скрупулезно работали над поиском замены выбывшим и кирпичик к кирпичику возводили фундамент обновленной Александрии. Я считаю, что мы занимаем свое место в турнирной таблице, хотя соперники на старте нам выпали серьезные", – сказал Китаев в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в текущем сезоне Александрия одержала три победы – над Шахтером, Зарей и Колосом, расписала ничью со Львовом и уступила Минаю. В турнирной таблице "горожане" после 5-ти туров идут шестыми, имея в своем активе 10 очков.

Александрия в фантастическом матче одержала выездную победу над Колосом