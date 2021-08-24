"Ще раз переконуєшся, що незамінних не буває. Після відходу головного тренера Володимира Шарана і цілої низки провідних футболістів, багато експертів стверджували, що один невдаха сезону вже відомий – Олександрія.

Функціонер Олександрії відкинув ярлик "грози авторитетів" УПЛ

Однак нового тренера Юрія Гуру і наших селекціонерів це не лякало. Вони скрупульозно працювали над пошуком заміни вибулим і цеглинка до цеглинки зводили фундамент оновленої Олександрії. Я вважаю, що ми посідаємо своє місце у турнірній таблиці, хоча суперники на старті нам випали серйозні", – сказав Кітаєв у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександрія здобула три перемоги – над Шахтарем, Зорею і Колосом, розписала нічию зі Львовом і поступилась Минаю. У турнірній таблиці "містяни" після 5-ти турів йдуть шостими, маючи у своєму активі 10 очок.

Олександрія у фантастичному матчі здобула виїзну перемогу над Колосом