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"Многие пострадали из-за его глупых поступков": Стоичков уничтожил ван Гала за дерзкое отношение к игрокам Барселоны

11:53 - Читати українською
"Многие пострадали из-за его глупых поступков": Стоичков уничтожил ван Гала за дерзкое отношение к игрокам Барселоны
Стоичков и ван Гал / Фото из открытых источников

Бывший форвард Барселоны Христо Стоичков вспомнил, как Луи ван Гал начал наводить свои порядки в каталонском клубе.

"Почему Рикельме ничего не выиграл в Барсе? Потому что его тренером был такой болван, как ван Гал. Разве это не очевидно?

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Да, он сделал немало хороших вещей, которые должны быть признаны, но многие пострадали из-за его глупых поступков. И я испытал это. Он впервые вошел в раздевалку и сказал, что в команде слишком много "кройфизма". Я тогда подумал – где Йохан и где ты? Была большая разница", – цитирует Стоичкова Tribal Football.

Напомним, Луи ван Гал дважды возглавлял Барселону – с 1997 по 2000-ый, а также в сезоне 2002/03.

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Барселона Барселона Испания Христо Стоичков Луи Луи ван Гал Хуан Роман Рикельме
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