Стоичков выбрал Мартинесу наставника в Барселоне – это не Месси

Экс-игрок Барселоны Христо Стоичков поддерживает потенциальный переход форварда Интера Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

"У Мартинеса прекрасные способности. Он много нового узнает в Барселоне. У него будет замечательный наставник – Луис Суарес. Он наладит взаимопонимание с Месси, Гризманном и Дембеле.

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Лаутаро любит конкуренцию, а не просто забивать голы. Он растет каждый день, в этом сезоне он доказал это", – сказал Стоичков для TyC Sports.

Напомним, нынешний сезон Серии А сделал 22-летнего нападающего трансферной целью в Европе, Лаутаро провел 22 матча, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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