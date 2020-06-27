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"Багато хто постраждав через його дурні вчинки": Стоїчков знищив ван Гала за зухвале ставлення до гравців Барселони

11:53 - Читать на русском
"Багато хто постраждав через його дурні вчинки": Стоїчков знищив ван Гала за зухвале ставлення до гравців Барселони
Стоїчков і ван Гал / Фото з відкритих джерел

Колишній форвард Барселони Христо Стоїчков пригадав, як Луї ван Гал почав наводити свої порядки в каталонському клубі.

"Чому Рікельме нічого не виграв у Барсі? Тому що його тренером був такий бовдур, як ван Гал. Хіба це не очевидно?

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Так, він зробив чимало хороших речей, які повинні бути визнані, але багато хто постраждав через його дурні вчинки. І я зазнав цього. Він вперше увійшов в роздягальню і сказав, що в команді забагато "кройфізму". Я тоді подумав – де Йохан і де ти? Була велика різниця", – цитує Стоїчкова Tribal Football.

Нагадаємо, Луї ван Гал двічі очолював Барселону – з 1997 по 2000-ий, а також в сезоні 2002/03.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Христо Стоїчков Луї Луї ван Гал Хуан Роман Рікельме
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