"Многие нынешние игроки Динамо не соответствуют амбициям клуба": Федецкий предсказывает киевлянам трудности с Шахтером

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий объяснил, почему Динамо следует беспокоиться за сохранение второго места.

"Если смотреть на турнирную таблицу, то все остались на своих позициях. Правда, очковое преимущество Динамо перед конкурентами уменьшилось, соответственно, интрига в борьбе за второе и третье места усилилась.

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Уже нужно смотреть на следующий тур, в котором Динамо сыграет с Шахтером. Уверен, что, несмотря на чемпионство, "горняки" сделают все, чтобы показать свое превосходство над принципиальным соперником. Заря и Десна не играют лобовой матч, поэтому могут взять максимум... Думаю, соперничество Динамо, Зари и Десны будет сохраняться до последнего тура.

Киевляне – главные претенденты, потому что это гранд, имя. Но, к сожалению, многие нынешние игроки, не в обиду им, не соответствуют амбициям такого клуба как Динамо. Киевлянам, как мне кажется, не хватает стабильности в игре, может, целостности. Но почему так, лучше знают непосредственно в коллективе", – подытожил Федецкий в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо сыграет против Шахтера 4 июля. В случае поражения команда Михайличенко рискует потерять второе место, поскольку Заря отстает всего на два пункта, а Десна – на три.

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