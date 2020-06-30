"Багато нинішніх гравців Динамо не відповідають амбіціям клубу": Федецький пророкує киянам труднощі у грі проти Шахтаря

Колишній захисник збірної України Артем Федецький пояснив, чому Динамо слід турбуватися за збереження другого місця.

"Якщо дивитися на турнірну таблицю, то всі залишилися на своїх позиціях. Щоправда, очкова перевага Динамо перед конкурентами зменшилася, відповідно, інтрига в боротьбі за друге і третє місця посилилася.

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Уже потрібно дивитися на наступний тур, в якому Динамо зіграє з Шахтарем. Упевнений, що, незважаючи на чемпіонство, "гірники" зроблять все, щоб показати свою перевагу над принциповим суперником. Зоря і Десна не грають лобовий матч, тому можуть взяти максимум... Думаю, суперництво Динамо, Зорі і Десни зберігатиметься до останнього туру.

Кияни – головні претенденти, тому що це гранд, ім'я. Але, на жаль, багато нинішніх гравців, не в образу їм, не відповідають амбіціям такого клубу як Динамо. Киянам, як мені здається, не вистачає стабільності в грі, може, цілісності. Але чому так, найкраще знають безпосередньо в колективі", – підсумував Федецький в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо зіграє проти Шахтаря 4 липня. У разі поразки команда Михайличенка ризикує втратити друге місце, оскільки Зоря відстає всього на два пункти, а Десна – на три.

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