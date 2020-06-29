Динамо – Шахтер: два ключевых игроков киевлян не помогут своей команде в Классическом

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко может столкнуться с кадровой проблемой перед матчем против Шахтера.

Защитник Артем Шабанов и полузащитник Владимир Шепелев не смогут сыграть против Шахтера в рамках 29-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт киевлян.

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У обоих игроков одинаковая проблема – перебор желтых карточек. Стоит отметить, что Шепелев является лучшим ассистентом киевлян в нынешнем сезоне УПЛ.

Напомним, игроки Шахтера встретятся с "бело-синими" в рамках 29 тура УПЛ, матч запланирован на 4 июля, начало в 19:30. Донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали УПЛ сезона 2019/20.

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