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Динамо – Шахтер: два ключевых игроков киевлян не помогут своей команде в Классическом

20:44 - Читати українською
Динамо – Шахтер: два ключевых игроков киевлян не помогут своей команде в Классическом
Бурда, Шабанов, Цыганков, Русин / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко может столкнуться с кадровой проблемой перед матчем против Шахтера.

 

Защитник Артем Шабанов и полузащитник Владимир Шепелев не смогут сыграть против Шахтера в рамках 29-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт киевлян.

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У обоих игроков одинаковая проблема – перебор желтых карточек. Стоит отметить, что Шепелев является лучшим ассистентом киевлян в нынешнем сезоне УПЛ.

Напомним, игроки Шахтера встретятся с "бело-синими" в рамках 29 тура УПЛ, матч запланирован на 4 июля, начало в 19:30. Донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали УПЛ сезона 2019/20.

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Динамо Киев Динамо Киев Владимир Владимир Шепелев Динамо Киев - Шахтер Артем Артем Шабанов
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