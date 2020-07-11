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"Многие футболисты УПЛ могли бы играть во Франции": легионер Ворсклы в восторге от уровня чемпионата Украины

14:38 - Читати українською
"Многие футболисты УПЛ могли бы играть во Франции": легионер Ворсклы в восторге от уровня чемпионата Украины
Ндиайе Пап Альюн / ФК Ворскла

Полузащитник полтавского клуба Ндиайе Пап Альюн поражен силой украинского первенства.

"Я положительно удивлен. Уровень в украинской Премьер-лиге очень хороший. Команды хорошо организованы, а игроки технически и тактически грамотны.

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Качество игры очень хорошее у многих футболистов. Многие из них вполне могли бы играть во Франции в Лиге 1. Чемпионат Украины – технический, строгий и дисциплинированный. Каждая команда старается придерживаться своего плана на игру, показывать хороший уровень футбола", – сказал Ндиайе в комментарии изданию Footboom.

Напомним, 22-летний полузащитник присоединился к полтавской команде в сентябре 2019 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за "зелено-белых" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Франция Лига 1 УПЛ Ндиайе Пап Ндиайе Пап Альюн Ворскла Ворскла
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