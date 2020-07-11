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"Трудно от этого отойти": антигерой финала Кубка Украины извинился за незабитый пенальти

08:25 - Читати українською
"Трудно от этого отойти": антигерой финала Кубка Украины извинился за незабитый пенальти
Владимир Баенко / Фото из открытых источников

Защитник полтавской Ворсклы Владимир Баенко тяжело переживает нереализацию пенальти в финале Кубка Украины против Динамо (7:8).

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

"Я до сих пор переживаю. Трудно от этого отойти. В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками полтавской Ворсклы и партнерами своей команды, которые отработали 120 минут.

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Мы заслуживали на победу, а я, к сожалению, не справился с давлением и не забил пенальти. Я виноват! Могу только извиниться перед командой и болельщиками.

Я шел девятым пробивать пенальти. Оставались – я, Шехич и голкипер Ризнык. Там просто некому уже было бить, поэтому я ушел. Какие мысли были в голове? В такие моменты особенно не думаешь, больше эмоций. Хотел пробить сильно по центру. Получилось, что не попал в ворота", – сказал Баенко в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в финале Кубка Украины против Динамо защитник Ворсклы Владимир Баенко не реализовал решающий одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти и трофей достался киевлянам.

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Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Владимир Владимир Баенко Дмитрий Дмитрий Ризнык Эдин Эдин Шехич Динамо Киев - Ворскла Ворскла Ворскла
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