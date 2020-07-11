"Багато футболістів УПЛ могли б грати у Франції": легіонер Ворскли в захваті від рівня чемпіонату України

Півзахисник полтавського клубу Ндіайє Пап Альюн вражений силою української першості.

"Я позитивно здивований. Рівень в українській Прем'єр-лізі дуже хороший. Команди добре організовані, а гравці технічні і тактично грамотні.

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Якість гри дуже хороша у багатьох футболістів. Багато з них цілком могли б грати у Франції у Лізі 1. Чемпіонат України – технічний, строгий і дисциплінований. Кожна команда намагається дотримуватися свого плану на гру, показувати хороший рівень футболу", – сказав Ндіайе у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник приєднався до полтавської команди у вересні 2019 році у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за "зелено-білих" 17 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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