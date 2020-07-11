toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВІЧ - ВЕСТ ХЕМ

"Багато футболістів УПЛ могли б грати у Франції": легіонер Ворскли в захваті від рівня чемпіонату України

14:38 - Читать на русском
"Багато футболістів УПЛ могли б грати у Франції": легіонер Ворскли в захваті від рівня чемпіонату України
Ндіайє Пап Альюн / ФК Ворскла

Півзахисник полтавського клубу Ндіайє Пап Альюн вражений силою української першості.

"Я позитивно здивований. Рівень в українській Прем'єр-лізі дуже хороший. Команди добре організовані, а гравці технічні і тактично грамотні.

"Важко від цього відійти": антигерой фіналу Кубка України попросив вибачення за незабитий пенальті

Якість гри дуже хороша у багатьох футболістів. Багато з них цілком могли б грати у Франції у Лізі 1. Чемпіонат України – технічний, строгий і дисциплінований. Кожна команда намагається дотримуватися свого плану на гру, показувати хороший рівень футболу", – сказав Ндіайе у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник приєднався до полтавської команди у вересні 2019 році у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за "зелено-білих" 17 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка України

blog_ava
Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду
09:00
5197
Теги
Франція Ліга 1 УПЛ Ндіайє Пап Ндіайє Пап Альюн Ворскла Ворскла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Колос
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук